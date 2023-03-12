Мужчина погиб в своей квартире в Набережных Челнах в результате взрыва

Набережные Челны, Татарстан, , 05:40 — REGNUM Обстоятельства гибели жителя Набережных Челнов, наступившей в результате взрыва в квартире многоэтажного дома, устанавливают следователи. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба следственного управления СК по Татарстану.

Взрыв geralt

Трагедия произошла в квартире на десятом этаже многоэтажного дома, расположенного на улице Раскольникова. По предварительным данным, 21-летний мужчина погиб в результате взрыва, причина которого неизвестна. Уточняется, что дом не газифицирован.

Причины взрыва устанавливаются, по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи рассматривают разные версии произошедшего.

Прокуратура Набережных Челнов взяла на контроль расследование уголовного дела. На место ЧП выехал первый зампрокурора города Айдар Галиев. Организована проверка, по итогам которой будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. Кроме того, приняты меры для обеспечения условий размещения жителей дома, если в этом возникнет необходимость.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, пострадавшем при взрыве аэрозольного баллончика с бытовой химией.

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