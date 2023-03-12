Владивосток, 12 марта, 2023, 05:43 — ИА Регнум. В ночь с 11 на 12 марта на Владивосток обрушился сильнейший снегопад, сообщает пресс-служба городской администрации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снег

В результате снегопада высота снежного покрова в городе достигла 14 сантиметров. На расчистку улиц отправлено 154 единицы специальной техники, срочно переоборудованной под зимние виды работ.

По прогнозу синоптиков, осадки в течение дня и предстоящей ночи сохранятся и будут увеличиваться. Поэтому большегрузным автомобилям запрещен въезд в город. Автомобилистов просят не выезжать на дороги.

Напомним, что в связи с непогодой подразделения Тихоокеанского флота, базирующиеся в Приморском крае, были приведены в состоянии особой готовности.