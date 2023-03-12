Москва, 12 марта, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Социальные пенсии жителей России вырастут с 1 апреля на 3,3%, сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Об этом она рассказала в интервью агентству «Прайм». Социальная пенсия выплачивается тем гражданам, которым не назначена страховая пенсия по старости, а также инвалидам и детям, потерявшим кормильца. По состоянию на осень 2022 года в России такие выплаты получали почти 3,5 млн человек.

Иванова-Швец отметила, что индексация социальных пенсий в РФ планово попадает на апрель ежегодно. Экономист напомнила, что в 2022 году социальные пенсии были проиндексированы планово на 8,6%. Кроме того, была еще и внеплановая индексация — с 1 июня на 10%.

Она также заявила, что уровень повышения пенсий не всегда соответствует инфляции. Иванова-Швец добавила, что предусмотрены доплаты в случае, если пенсия после индексации оказалась меньше прожиточного минимума региона, в котором проживает гражданин.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Росстат выпустил доклад, в котором говорится, что в январе 2023 года средний размер назначенных пенсий по стране составил 19 322 рубля, что на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом по сравнению с декабрем уровень пенсий вырос на 4,2%.