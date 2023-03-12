Байден и губернатор Калифорнии Ньюсом обсудили крах банка Silicon Valley

Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Президент США Джо Байден и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обсудили ситуацию, возникшую после банкротства одного из крупнейших банков страны — Silicon Valley Bank (SVB), сообщает 11 марта пресс-служба Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент и губернатор обсудили ситуацию вокруг SVB и ответные меры на случившееся», — говорится в сообщении, — говорится в заявлении.

Кроме того, Байден и Ньюсом также обсудили поддержку штата Калифорния в ликвидации последствий снежного шторма, наводнений, оползней и селей.

Напомним, что ранее Ньюсом заявил о том, что Белый дом и министерство финансов США принимают активное участие в обсуждении мер, которые нужно предпринять после внезапного краха Silicon Valley Bank.

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