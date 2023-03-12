Москва, 12 марта, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Китайский юань может через 10 лет сменить американский доллар в качестве мировой валюты, заявил доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака. По его словам, до этого времени ситуация не изменится.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

«В ближайшее десятилетие этого точно не будет. Никто не будет специально оспаривать первенство доллара. Это бессмысленная и глупая затея», — сказал эксперт, слова которого приводит URA. RU.

Кульбака пояснил, что пока невыгодно ничего менять, поскольку доллар используют все. Экономист подчеркнул, что есть ряд условий для того, чтобы валюта сделалась мировой.

Он уточнил, что этот статус касается страны, имеющей крупную, устойчивую и стабильную экономическую историю. Эксперт отметил, что под эти параметры подпадают пока лишь США, а Китай — имеет короткую и очень плохую экономическую историю.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января главный аналитик финансового супермаркета Банки. ру Богдан Зварич заявил, что в 2023 году китайский юань будет укрепляться, а российский рубль — ослабевать. Кроме того, по его прогнозам, товарооборот России и Китая будет лишь расти, что увеличит интерес к китайской валюте со стороны бизнеса.