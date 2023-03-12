Донецк, 12 марта, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, в результате обстрелов погибли мужчина и ребёнок. Об этом 12 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

На донецком направлении ВСУ совершили 11 обстрелов из артиллерии калибра 155 и 152 мм, кроме того, здесь было зафиксировано применение ударного беспилотника. На горловском направлении зарегистрировано три обстрела из артиллерии калибра 155 мм. На ясиноватском направлении украинские войска совершили два обстрела из артиллерии калибра 155 мм.

Под огнём ВСУ оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватая, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Старомихайловка. Всего по территории ДНР украинскими войсками было выпущено 60 единиц различных боеприпасов.

В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два гражданских лица — отец и сын: мужчина 1989 года рождения и мальчик 2015 года рождения, жители города Донецка. Ранения получил мирный житель Старомихайловки.

Кроме того, были повреждены четыре домостроения в Киевском районе Донецка и в Александровке, а также объект гражданской инфраструктуры (автотранспортное предприятие).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что житель Старомихайловки в ДНР получил ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата.