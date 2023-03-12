Киев, 12 марта, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Два мальчика получили ранения при детонации найденной ими гранаты в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба украинской полиции.

Mchsra.info Граната

Инцидент произошёл в частном доме в селе Новоивановка. По предварительным данным, два мальчика 2012-го и 2019 года рождения нашли во время прогулки на улице противотанковую гранату и принесли её домой.

Во время игры граната сдетонировала, дети получили ранения разной степени тяжести. Уточняется, что оба ребёнка были госпитализированы, младший из них получил лёгкие ранения и после осмотра был отправлен домой, старший остаётся в медучреждении.

Установлено, что найденный детьми боеприпас — противотанковая кумулятивная граната РКГ-3.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрела Куйбышевского района города Донецка в ДНР от полученных ранений скончался мальчик 2015 года рождения.