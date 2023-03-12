Фильм якутских кинематографистов участвует в номинации на «Оскар»

Лос-Анджелес, США, , 04:25 — REGNUM Фильм из России претендует на получение американской кинопремии «Оскар». Церемония вручения наград американской киноакадемии состоится в воскресенье, 12 марта.

Киноплёнка Иван Шилов © ИА REGNUM

Документальный фильм якутских кинематографистов брата и сестры Максима и Евгении Абугаевых «Выход» представлен в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм».

Картина, вышедшая на экраны в 2022 году, рассказывает о российском учёном Максиме Чакилеве, который наблюдает за жизнью моржей на мысе Сердце-Камень в Чукотском море. Она была снята в посёлке Энурмино на Чукотке.

Напомним, что «Выход» был включён в программу короткометражных фильмов 72-го Берлинского кинофестиваля. В общей сложности «Выход» демонстрировался на 30 международных площадках, благодаря чему стал одной из самых известных документальных картин года.

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