Одесса, Украина, 12 марта, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Заместитель начальника военкомата в городе Болград Одесской области Владимир Руснак был отправлен в зону боевых действий после появления в интернете видеозаписи, где он танцевал под песни российских исполнителей. Об этом 11 марта сообщило украинское издание «Страна. ua».

Ben_Kerckx Танец

Скандальное видео было снято во время празднования Международного женского дня 8 марта. Руснак на видеозаписи пустился в пляс сначала под песню «Алкоголичка» Артура Пирожкова (псевдоним российского исполнителя Александра Реввы), затем под другие песни на русском языке.

Командование ВСУ решительно осудило инцидент, назвав поведение Руснака «безответственным». После этого заместитель начальника Болградского военкомата был отправлен для прохождения службы в одно из боевых подразделений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посетители ночного клуба в Харькове неожиданно получили повестки от наведавшихся в заведение сотрудников военкомата.