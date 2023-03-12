Политолог Ванифатов: России не удастся доказать причастность США ко взрывам на «Северных потоках»

Москва, , 03:49 — REGNUM Россия не сможет доказать причастность США к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-за нежелания организаторов проводимого расследования найти реального виновника атак, заявил политолог Алексей Ванифатов.

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» © ИА REGNUM

«Расследование указанных стран, безусловно, направлено на подчищение и уничтожение улик о том, кто взорвал «Северные потоки» на самом деле», — сказал эксперт, слова которого приводит РИАМО.

Он полагает, что готовность российской стороны к открытому расследованию существенно не изменит ситуацию. Политолог пояснил, что Россия будет допущена к материалам дела только тогда, когда возникнет уверенность того, что настоящих виновников случившегося уже не установить.

Кроме того, Ванифатов выразил мнение, что версия о причастности ко взрывам на газопроводах проукраинской группировки является попыткой ввести Россию в заблуждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта научный сотрудник немецкого фонда «Наука и политика» Йоран Свистек заявил, что к атаке на «Северные потоки» причастно государство или организация. Он пояснил, что малая группа лиц не сможет совершить такое нападение, поскольку необходимы длительная подготовка, особые умения и доступ к средствам для взрыва.