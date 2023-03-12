Дети принца Гарри и Меган Маркл не получили приглашения на церемонию коронации Карла III

Лондон, , 03:27 — REGNUM Дети принца Гарри и Меган Маркл, принц Арчи и принцесса Лилибет, не получили приглашения на церемонию коронации короля Великобритании Карла III. Об этом 11 марта сообщает газета Telegraph.

Принц Гарри и Меган Маркл Mark Jones

«Дети герцога и герцогини Сассекских, принц Арчи и принцесса Лилибет, в настоящее время не приглашены на коронацию», — указано в публикации.

При этом на церемонию коронации сам принц Гарри и его супруга Меган Маркл уже приглашены.

Коронация британского монарха Карла III и его супруги королевы Камиллы запланирована на 6 мая текущего года.

Напомним, принц Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьёй. Пара отказалась от выполнения обязанностей членов королевской семьи, после чего инициировала несколько скандалов, в ходе которых принц Гарри и Меган Маркл обвиняли членов королевской семьи в безразличии и расизме. Принц Гарри также выпустил мемуары «Запасной», в которых изложил свои претензии к родственникам, включая Карла III, и обиды.

При этом королевская семья пошла на уступки герцогам Сассекским и пожаловала их детям королевские титулы. Таким образом, принц Арчи и принцесса Лилибет появились в списке линии преемственности под номерами шесть и семь после своего отца принца Гарри.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию Карла III.

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