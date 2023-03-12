Тегеран, 12 марта, 2023, 03:28 — ИА Регнум. В Иране проходят аресты лиц, подозреваемых в причастности к массовому отравлению учащихся школ, сообщает 11 марта информационное агентство ИРНА.

Victor Арест

Всего задержано более 100 человек в 11 провинциях страны.

МВД Ирана заявило, что в отношении арестованных ведётся расследование, в том числе выявляется их возможная связь с террористическими организациями.

«Среди арестованных есть люди с гнусными мотивами и с целью навести ужас на население и учащихся, закрыть школы и создать скептицизм по отношению к Ирану», — говорится в заявлении ведомства.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал власти страны серьёзно заняться проблемой отравления учащихся, заявив, что подобные преступления нельзя прощать.

Напомним, что с ноября прошлого года более 700 учеников в 30 школах по всей стране пострадали от отравления. В настоящее время большая часть пострадавших уже выписана из лечебных учреждений.