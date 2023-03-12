AFP: сенат Франции проголосовал за принятие пенсионной реформы вопреки массовым акциям протеста

Париж, , 02:57 — REGNUM Сенат Франции (верхняя палата парламента) одобрил спорную пенсионную реформу, которая вызвала массовые протесты в республике, 12 марта сообщает Agence France-Presse.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В пользу инициативы проголосовали 195 членов законодательного органа, против — 112.

Напомним, 11 марта во Франции прошла седьмая по счету общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В республике на этот день было запланировано около 230 демонстраций.

В МВД Франции сообщили, что на акции протестов в стране пришли по меньшей мере 368 тыс. человек. В Париже полицейские дважды применили слезоточивый газ для разгона протестующих. Кроме того, на городских улицах было задержано несколько человек.