Париж, 12 марта, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Сенат Франции (верхняя палата парламента) одобрил спорную пенсионную реформу, которая вызвала массовые протесты в республике, 12 марта сообщает Agence France-Presse.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

В пользу инициативы проголосовали 195 членов законодательного органа, против — 112.

Напомним, 11 марта во Франции прошла седьмая по счету общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В республике на этот день было запланировано около 230 демонстраций.

В МВД Франции сообщили, что на акции протестов в стране пришли по меньшей мере 368 тыс. человек. В Париже полицейские дважды применили слезоточивый газ для разгона протестующих. Кроме того, на городских улицах было задержано несколько человек.