В США состоится 95-я церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар»

Лос-Анджелес, США, , 03:31 — REGNUM Американская академия кинематографических искусств и наук в воскресенье, 12 марта, назовёт новых обладателей премии «Оскар».

Оскар Иван Шилов © ИА REGNUM

Церемония награждения традиционно пройдёт в Лос-Анджелесе, на сцене Dolby Theatre.

В списке претендентов на звание «Лучший фильма года» — десять картин. В их числе безусловный фаворит сезона фильм «Всё везде и сразу» режиссёров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта.

В категорию «Лучший иностранный фильм» были отобраны пять фильмов: немецкая лента «На западном фронте без перемен», аргентинская «Аргентина, 1985», бельгийская «Близко», польская «Иа» и ирландская «Тихоня».

Российская картина представлена в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм». Это работа якутских режиссеров — брата и сестры Максима и Евгении Арбугаевых «Выход». Фильм, повествующий о морском биологе Максиме Чакилеве, который наблюдает за жизнью моржей на мысе Сердце-Камень в Чукотском море, был снят в посёлке Энурмино на Чукотке.

Напомним, что кинопремия «Оскар» была создана в 1929 году и в настоящее время вручается по 23 основным номинациям. Нынешняя церемония будет 95-й по счёту.

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