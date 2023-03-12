Причину отмены творческого вечера журналиста Познера назвали в концертном агентстве

Москва, , 02:53 — REGNUM Решение об отмене творческого вечера журналиста Владимира Познера, который должен был состояться в Московском международном доме музыки, было принято в середине февраля. Уведомление об этом 12 марта распространило концертное агентство MSM Group.

Владимир Познер Pozneronline.ru

Уточняется, что решение об отмене-переносе запланированного на 8 апреля 2023 года творческого вечера Познера было принято 15 февраля. Причиной отмены стали возникшие логистические проблемы.

Новая дата выступления известного журналиста будет объявлена позднее.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене творческого вечера Владимира Познера. Мероприятие должно было состояться в Светлановском зале Московского международного дома музыки.

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