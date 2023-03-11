Гаага, Нидерланды, 12 марта, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Около 700 экоактивистов, перекрывавших автотрассу, были задержаны сотрудниками полиции в Гааге. Об этом 11 марта сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

niekverlaan Протест

Экоактивисты из общественно-политического движения Extinction Rebellion Nederland организовали акцию протеста против субсидий, которые правительство планирует выделить на добычу полезных ископаемых. Протестующие заблокировали одну из ключевых автотрасс в Гааге — трассу А-12.

После призывов к экоактивистам разойтись, которые были проигнорированы протестующими, полиция начала разгон демонстрантов с целью деблокировать автомагистраль. Для разгона применялись водомёты.

В полицейский участок были доставлены около 700 протестующих, в основном из числа попавших под водомёт. Отмечается, что в участке задержанным дали возможность переодеться в сухую одежду.

Ранее ИА REGNUM сообщало о публикации видеозаписи разгона водомётами экоактивистов в Гааге.