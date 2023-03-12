У границ России обнаружили американский бомбардировщик B-52H
Варшава, 12 марта 2023, 02:30 — REGNUM Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress совершил несколько маневров над водами Балтийского моря в 200 км от Санкт-Петербурга, сообщает польский портал Wirtualna Polska со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.
По информации журналистов, примерно 20:33 (мск) самолет находился в районе шведского острова Готланд. После он добрался до Финского залива и пролетел над Эстонией, Латвией и Литвой, а затем поменял курс в сторону Британии.
Блащак уточнил, что бомбардировщик сопровождало несколько польских истребителей F-16.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине января истребитель Балтийского флота обнаружил у российской государственной границы в самолет-разведчик Р-3, принадлежащий военно-морским силам ФРГ.