Wirtualna Polska: стратегический бомбардировщик США B-52H пролетел возле российской границы

Варшава, , 02:30 — REGNUM Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress совершил несколько маневров над водами Балтийского моря в 200 км от Санкт-Петербурга, сообщает польский портал Wirtualna Polska со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Boeing B-52H Stratofortress Alan Wilson

По информации журналистов, примерно 20:33 (мск) самолет находился в районе шведского острова Готланд. После он добрался до Финского залива и пролетел над Эстонией, Латвией и Литвой, а затем поменял курс в сторону Британии.

Блащак уточнил, что бомбардировщик сопровождало несколько польских истребителей F-16.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января истребитель Балтийского флота обнаружил у российской государственной границы в самолет-разведчик Р-3, принадлежащий военно-морским силам ФРГ.