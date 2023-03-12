В ФРГ из-за забастовки персонала аэропортов отменены 300 авиарейсов
Берлин, 12 марта 2023, 02:42 — REGNUM В Германии в связи с запланированными забастовками сотрудников аэропортов отменены около 300 авиарейсов, сообщает 11 марта новостной портал Focus Online.
Стачки затронут четыре аэропорта Германии — Берлина, Бремена, Гамбурга, Ганновера. Самые серьёзные последствия будущая забастовка вызвала в Берлине. Там будет отменено 200 рейсов.
Призвавший к забастовкам профсоюз Verdi добивается улучшения условий труда для работников наземных служб германских аэропортов.
Проходившие ранее коллективные переговоры о достойной оплате за работу в неудобное время сотрудников авиационной безопасности закончились неудачей.
Напомним, что 8 марта в Ливии в результате общенациональной забастовки авиадиспетчеров были закрыты все аэропорты страны.
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