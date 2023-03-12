В Германии сотни авиарейсов отменены из-за готовящейся забастовки работников аэропортов

Берлин, , 02:42 — REGNUM В Германии в связи с запланированными забастовками сотрудников аэропортов отменены около 300 авиарейсов, сообщает 11 марта новостной портал Focus Online.

Бумажный самолётик на асфальте Sharat Ganapati

Стачки затронут четыре аэропорта Германии — Берлина, Бремена, Гамбурга, Ганновера. Самые серьёзные последствия будущая забастовка вызвала в Берлине. Там будет отменено 200 рейсов.

Призвавший к забастовкам профсоюз Verdi добивается улучшения условий труда для работников наземных служб германских аэропортов.

Проходившие ранее коллективные переговоры о достойной оплате за работу в неудобное время сотрудников авиационной безопасности закончились неудачей.

Напомним, что 8 марта в Ливии в результате общенациональной забастовки авиадиспетчеров были закрыты все аэропорты страны.

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