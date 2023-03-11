Вашингтон, 12 марта, 2023, 02:15 — ИА Регнум. Попытку начать наступление на Крым власти Киева могут предпринять лишь при прямой поддержке США, что обернётся для Европы настоящей катастрофой. Об этом 11 марта написал обозреватель Стивен Брайен в статье для китайского издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Брайен обратил внимание на угрозы Киева «захватить Крым», которые в последнее время звучат всё чаще. По мнению обозревателя, такие заявления со стороны властей Украины были бы невозможны без поддержки Пентагона.

«Весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве», — предположил журналист.

Брайен указывает, что США, со своей стороны, поставляют Киеву военную помощь в огромных количествах, и не исключил, что для операции в Крыму Вашингтон может предоставить Киеву авиацию. Если такое решение будет принято, то, по мнению обозревателя, на самолёты нанесут опознавательные знаки украинской армии, но управлять ими будут пилоты из США и НАТО.

Кроме того, Брайен отметил, что НАТО готовится к переброске военных кораблей в случае возможного наступления украинской армии на полуостров Крым.

Обозреватель подчеркнул, что в случае, если прогноз касательно наступательной операции окажется достоверным, то Европу ожидает настоящая масштабная катастрофа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить Крыму «горячий сезон». В ответ на такие заявления депутат Госдумы Михаил Шеремет («Единая Россия») пообещал Подоляку «эксклюзив в виде тюремной камеры».