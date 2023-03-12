Министр культуры Украины Ткаченко: имущество Киево-Печерской лавры подвергнется отдельной ревизии

Киев, , 02:10 — REGNUM Украинские власти проведут отдельной ревизии движимое имущество Киево-Печерской лавры, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 11 марта в эфире телеканала «1+1».

Александр Ткаченко Leonst

По его словам, в монастыре находятся около 800 музейных экспонатов, включая мощи святых. Ткаченко отметил, что они были ранее переданы монахам на использование.

Министр также сообщил, что в последний раз ревизия движимого имущества проводилась в 2018 году. Глава ведомства предупредил, что те действия, которые могут быть предприняты представителями канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в отношении музейных экспонатов, будут установлены и станут преследоваться в соответствии с законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта и. о. главы национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудник потребовал от монахов канонической УПЦ обители покинуть занятые ими здания монастыря.