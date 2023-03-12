Папа Римский Франциск чрезвычайно высоко оценил человеческие качества посла России в Ватикане

Ватикан, , 02:20 — REGNUM Глава Святого Престола ценит отношения с послом России в Ватикане Александром Авдеевым. Об этом 11 марта заявил папа Римский Франциск I в интервью аргентинской газете Nacion и порталу Infobae.

Александр Авдеев Овчаров Антон Владимирович

Папа сказал, что у него отличные отношения с Авдеевым. Он назвал российского посла очень серьезным, достойным и великолепным человеком, профессионалом, с которым можно вести диалог.

Кроме того, Франциск I отметил хорошее знание Авдеевым ситуации на Украине.

Напомним, что 25 февраля 2022 года Франциск I лично посетил резиденцию российского посла, чтобы получить информацию о событиях на Украине, что является особо исключительным случаем в дипломатической практике.

Александр Авдеев является послом России в Ватикане с 2013 года. До этого, с 2008-го по 2012 год, он занимал пост министра культуры России.

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