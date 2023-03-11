Ватикан, 12 марта, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Глава Святого Престола ценит отношения с послом России в Ватикане Александром Авдеевым. Об этом 11 марта заявил папа Римский Франциск I в интервью аргентинской газете Nacion и порталу Infobae.

Овчаров Антон Владимирович Александр Авдеев

Папа сказал, что у него отличные отношения с Авдеевым. Он назвал российского посла очень серьезным, достойным и великолепным человеком, профессионалом, с которым можно вести диалог.

Кроме того, Франциск I отметил хорошее знание Авдеевым ситуации на Украине.

Напомним, что 25 февраля 2022 года Франциск I лично посетил резиденцию российского посла, чтобы получить информацию о событиях на Украине, что является особо исключительным случаем в дипломатической практике.

Александр Авдеев является послом России в Ватикане с 2013 года. До этого, с 2008-го по 2012 год, он занимал пост министра культуры России.