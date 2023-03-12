Член СПЧ Брод: международным организациям следует не молчать о Киево-Печерской лавре

Москва, , 01:45 — REGNUM Международные организации должны перестать молчать о ситуации захватом Киево-Печерской лавры и остановить «вакханалию», которой занимается Украина в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.

«Международные организации — ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ЮНЕСКО, правозащитные НКО должны наконец-то прервать постыдное молчание и пресечь вакханалию на Украине в отношении представителей УПЦ», — сказал правозащитник, слова которого цитирует РИА Новости.

Он считает, что речь идет о явном уничтожении УПЦ, направленном на раскол среди верующих Украины и России, имеющих общие духовные и культурные ценности. Брод отметил, что с 1990-х годов дискриминацию УПЦ вели украинские националисты, а после государственного переворота 2014 года такую агрессивную политику стали проводить и власти Украины.

Правозащитник также напомнил, что верующие сталкивались со сфабрикованными уголовными делами и незаконными обысками, а также с захватами и поджогами храмов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланием к религиозным лидерам и международным деятелям из-за ситуации вокруг Киево-Печерской лавры. Глава РПЦ заявил, что действия властей Украины носят репрессивный характер.