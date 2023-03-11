Бильбао, Испания, 12 марта, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Более двух тысяч человек приняли участие в марше в поддержку России в испанском городе Бильбао. Об этом 11 марта сообщил представитель баскской платформы «Нет НАТО» в беседе с РИА Новости.

(сс) Basotxerri Бильбао. Страна Басков

«Россия стремится к миру с 2014 года. Но Запад не оставляет России другого выхода. По этой причине мы выражаем нашу солидарность с Москвой», — пояснил организатор марша.

Кроме того, по словам организатора мероприятия, марш призван подчеркнуть сочувствие испанцев людям, живущим в Донбассе, и одновременно обратить внимание на ухудшение экономической ситуации в Европе. По мнению организаторов марша, главный виновник падения уровня жизни — Североатлантический альянс, который «играет с Евросоюзом как с марионеткой».

Протестующие выступили против стратегии НАТО и военной поддержки Киева, а также против увеличения военных бюджетов европейских стран. Демонстранты потребовали перераспределения ресурсов, направленных на военные расходы, на социальные нужды и поддержку населения, которому приходится непросто из-за роста цен на электроэнергию, основные продукты и услуги.

В конце марша по центру Бильбао его участники повесили флаги России, ЛНР и ДНР на здание мэрии города.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста на Крите, направленной против присутствия на острове американского атомного авианосца «Джордж Буш».