В Новороссийске любитель разгуливать по подъезду многоэтажки с оружием, привлёк внимание полиции

Новороссийск, Краснодарский край, , 01:08 — REGNUM Мужчину, разгуливавшего с оружием по подъезду многоквартирного дома, разыскивают сотрудники правоохранительных органов в Новороссийске. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Лифт (сс) kaisender

Уточняется, что внимание правоохранительных органов привлекла видеозапись, размещённая в интернете, где мужчина, зашедший в лифт, начал позировать перед зеркалом с оружием. Мужчина проверял обойму, отводил затвор и целился в зеркало. В комментариях к видеозаписи люди писали, что мужчину неоднократно замечали гуляющим с оружием в руках по подъезду многоэтажного дома.

«По факту размещения видео и информации в сети интернет в Управлении МВД России по городу Новороссийску назначено проведение проверки», — указано в сообщении пресс-служба регионального ведомства.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения правонарушителя.