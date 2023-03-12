WSJ: Саудовская Аравия планирует закупить крупную партию самолетов Boeing на $35 млрд

Эр-Рияд, , 01:05 — REGNUM Саудовская Аравия может закупить у американской корпорации Boeing крупную партию коммерческих самолетов с общей суммой контракта $35 млрд, 11 марта сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Boeing andychoinski

Воздушные суда должны будут составить авиапарк новой государственной компании. Переговорами по сделке с Boeing занимается государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Отмечается, что о решении может быть объявлено уже 12 марта. Вместе с тем саудовская сторона может поменять планы и переключить свое внимание на европейскую авиастроительную компанию Airbus.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в китайском городе Тяньцзинь Airbus начала производство самолетов A321 на своей линии окончательной сборки в Азии. Речь идет о строительстве самолетов семейства Airbus A320.

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