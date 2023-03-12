Газета Telegraph сообщила об угрозе для министра обороны Британии Уоллеса не стать генсеком НАТО

Лондон, , 00:44 — REGNUM Британский министр обороны Бен Уоллес может лишиться возможности стать следующим генсеком Североатлантического альянса, если Британия не захочет значительно увеличить расходы на оборонные нужды, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в НАТО.

Бен Уоллес Richard Townshend

Они утверждают, что другие страны серьезно увеличивают свои военные бюджеты. Кроме того, по словам одного из собеседников, власти Франции стремятся к тому, чтобы пост генсека НАТО достался лицу, представляющему одну из стран ЕС, который Британия покинула в 2020 году.

Журналисты также указали на опасения по поводу состояния армии Соединенного Королевства, которая в последние годы сталкивалась с недофинансированием.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта газета La Repubblica написала о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на должность генсека НАТО в случае, если ей не удастся переизбраться в ЕК.