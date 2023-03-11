Лондон, 12 марта, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Британский министр обороны Бен Уоллес может лишиться возможности стать следующим генсеком Североатлантического альянса, если Британия не захочет значительно увеличить расходы на оборонные нужды, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в НАТО.

Richard Townshend Бен Уоллес

Они утверждают, что другие страны серьезно увеличивают свои военные бюджеты. Кроме того, по словам одного из собеседников, власти Франции стремятся к тому, чтобы пост генсека НАТО достался лицу, представляющему одну из стран ЕС, который Британия покинула в 2020 году.

Журналисты также указали на опасения по поводу состояния армии Соединенного Королевства, которая в последние годы сталкивалась с недофинансированием.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта газета La Repubblica написала о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на должность генсека НАТО в случае, если ей не удастся переизбраться в ЕК.