Мужчина и женщина погибли при пожаре в жилом доме в Белгороде

Белгород, , 00:32 — REGNUM Мужчина и женщина погибли в результате пожара в многоквартирном пятиэтажном доме в Белгороде. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Информация о возгорании в жилом доме была получена региональным ведомством в 21:48 мск. Пожар произошёл в трёхкомнатной квартире, расположенной на четвёртом этаже пятиэтажного дома на улице Гагарина.

Прибывшие на место происшествия дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей установили, что огнём охвачена одна из комнат, площадь горения составила около 20 кв. метров. К ликвидации пожара привлекались 26 человек и девять единиц техники.

Локализация пожара была объявлена в 22:10 мск, в 22:12 мск было ликвидировано открытое горение, в 22:18 мск пожар был полностью ликвидирован.

В результате пожара погибли два человека, мужчина и женщина. Обстоятельства и причины возникновения пожара, унёсшего жизни двух человек, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об оперативной ликвидации пожарными возгорания в центре детского психического здоровья в Москве.

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