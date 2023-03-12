Прибытие американского авианосца на Крит вызвало протесты местных жителей

Ханья, Греция, , 00:40 — REGNUM На Крите прошла демонстрация местных жителей, направленная против присутствия на острове американского атомного авианосца «Джордж Буш», сообщает 11 марта портал «Ханиотика неа».

Авианосец «Джордж Буш» U.S. Navy

Около 30 человек с плакатами «НАТО, вон из Средиземного моря», «Закрыть базу в Суде», «Никакого участия в планах США и НАТО» собрались около мэрии города Ханья. Демонстранты хотели вручить резолюцию протеста мэру и поэтому требовали, чтобы он вышел к ним. На встрече с мэром председатель комитета мира Манолис Пападоманолакис заявил, что всего за сутки пребывания в городе пьяные американские моряки успели устроить несколько хулиганских инцидентов, и потребовал от властей пресечь подобное неуважительное поведение к жителям города.

«Жители Ханьи… ещё раз продемонстрируют, что американцам не рады в нашей стране. Жители Ханьи хотят, чтобы Суда была портом для людей, а не базой для империалистов», — сказал Пападоманолакис.

Напомним, что военно-морская база Суда на Крите является единственным портом Средиземного моря, в котором могут базироваться авианосцы.

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