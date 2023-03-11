Ханья, Греция, 12 марта, 2023, 00:40 — ИА Регнум. На Крите прошла демонстрация местных жителей, направленная против присутствия на острове американского атомного авианосца «Джордж Буш», сообщает 11 марта портал «Ханиотика неа».

U.S. Navy Авианосец «Джордж Буш»

Около 30 человек с плакатами «НАТО, вон из Средиземного моря», «Закрыть базу в Суде», «Никакого участия в планах США и НАТО» собрались около мэрии города Ханья. Демонстранты хотели вручить резолюцию протеста мэру и поэтому требовали, чтобы он вышел к ним. На встрече с мэром председатель комитета мира Манолис Пападоманолакис заявил, что всего за сутки пребывания в городе пьяные американские моряки успели устроить несколько хулиганских инцидентов, и потребовал от властей пресечь подобное неуважительное поведение к жителям города.

«Жители Ханьи… ещё раз продемонстрируют, что американцам не рады в нашей стране. Жители Ханьи хотят, чтобы Суда была портом для людей, а не базой для империалистов», — сказал Пападоманолакис.

Напомним, что военно-морская база Суда на Крите является единственным портом Средиземного моря, в котором могут базироваться авианосцы.