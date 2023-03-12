Банкротство Silicon Valley Bank вызвало потрясение на рынке крипотвалют

Вашингтон, , 00:19 — REGNUM Криптовалюта USD Coin существенно упала в цене после краха Silicon Valley Bank (SVB), сообщает 11 марта Wall Street Journal.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным газеты, после того как управляющая криптовалютой компания Circle сообщила, что хранила $3,3 млрд в SVB, запаниковавшие инвесторы срочно обналичили USD Coin на более чем $2 млрд.

В результате стоимость монеты USD Coin сразу упала на 13%, с $1 до $0,87.

Wall Street Journal считает, что разрыв привязки к доллару может вызвать серьёзный шок в мире криптовалют, который ещё не пришёл в себя после краха криптобиржи FTX. По мнению авторов статьи, снижение стоимости USD Coin напоминает худшие моменты финансового кризиса 2008 года.

Газета отмечает, что криптовалюта Dai, которая также привязана к доллару в соотношении 1:1, сейчас продаётся и покупается за $0,90.

Напомним, что 10 марта регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, являвшийся 16-м по величине банком США. Крах SVB является крупнейшим финансовым банкротством в стране после кризиса 2008 года.

Читайте ранее в этом сюжете: После краха SVB американским банкам грозят серьёзные трудности

Читайте развитие сюжета: Глава Калифорнии: Белый дом окажет помощь после краха Silicon Valley Bank