Американская криптовалюта падает в цене после краха Silicon Valley Bank
Вашингтон, 12 марта 2023, 00:19 — REGNUM Криптовалюта USD Coin существенно упала в цене после краха Silicon Valley Bank (SVB), сообщает 11 марта Wall Street Journal.
По данным газеты, после того как управляющая криптовалютой компания Circle сообщила, что хранила $3,3 млрд в SVB, запаниковавшие инвесторы срочно обналичили USD Coin на более чем $2 млрд.
В результате стоимость монеты USD Coin сразу упала на 13%, с $1 до $0,87.
Wall Street Journal считает, что разрыв привязки к доллару может вызвать серьёзный шок в мире криптовалют, который ещё не пришёл в себя после краха криптобиржи FTX. По мнению авторов статьи, снижение стоимости USD Coin напоминает худшие моменты финансового кризиса 2008 года.
Газета отмечает, что криптовалюта Dai, которая также привязана к доллару в соотношении 1:1, сейчас продаётся и покупается за $0,90.
Напомним, что 10 марта регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, являвшийся 16-м по величине банком США. Крах SVB является крупнейшим финансовым банкротством в стране после кризиса 2008 года.
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