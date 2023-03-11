В Харькове сотрудники военкомата пришли в ночной клуб не ради веселья, а для выдачи повесток

Киев, , 23:59 — REGNUM Сотрудники военкомата пришли в ночной клуб в Харькове, но не в поисках развлечений, а для выдачи повесток. Об этом 11 марта сообщает украинское издание «Клименко тайм» в своём телеграм-канале.

Ночной клуб (сс) Raphael Schaller

Уточняется, что сотрудники военкомата «наведались в один из клубов Харькова». В клубе военные заставили выключить музыку, включили свет и занялись проверкой документов.

После проверки документов сотрудники военкомата выписывают повестки.

Стоит отметить, что в украинских СМИ часто появляются сообщения об «охоте» на мужчин призывного возраста. Сотрудники военкомата используют нестандартные методы для раздачи повесток: транспортируют мобилизованных в пункты сбора на машинах скорой помощи, привлекают к раздаче повесток сотрудников коммунальных служб, приходят на различные массовые мероприятия.

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