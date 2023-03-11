Киев, 11 марта, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Сотрудники военкомата пришли в ночной клуб в Харькове, но не в поисках развлечений, а для выдачи повесток. Об этом 11 марта сообщает украинское издание «Клименко тайм» в своём телеграм-канале.

(сс) Raphael Schaller Ночной клуб

Уточняется, что сотрудники военкомата «наведались в один из клубов Харькова». В клубе военные заставили выключить музыку, включили свет и занялись проверкой документов.

После проверки документов сотрудники военкомата выписывают повестки.

Стоит отметить, что в украинских СМИ часто появляются сообщения об «охоте» на мужчин призывного возраста. Сотрудники военкомата используют нестандартные методы для раздачи повесток: транспортируют мобилизованных в пункты сбора на машинах скорой помощи, привлекают к раздаче повесток сотрудников коммунальных служб, приходят на различные массовые мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке на Украине телеграм-каналов, помогавших избежать мобилизации.