Тегеран, 11 марта, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Иранские власти завершили оформление сделки в рамках контракта по приобретению российских истребителей Су-35, 11 марта сообщает агентство IRNA со ссылкой на постоянное представительство Ирана при ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-35

По информации журналистов, дипломаты объявили об этом 10 марта. В постпредстве отметили, что Иран решился закупить Су-35 после отмены запрета со стороны Совбеза ООН на продажу обычных вооружений.

При этом иранские дипломаты подчеркивают, что между Москвой и Тегераном «абсолютно нет никакого военного сотрудничества». Кроме того, в постпредстве добавили, что сделка не связана каким-либо образом с конфликтом на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия якобы пошла на «беспрецедентное сотрудничество» с Ираном по ракетному и противовоздушному вооружению. Он добавил, что за последний год военное сотрудничество между двумя странами углубилось.