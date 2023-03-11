Мэр Киева Кличко сообщил о восстановлении работы систем теплоснабжения в городе

Киев, , 23:47 — REGNUM Работа централизованного теплоснабжения полностью возобновлена в столице Ураины городе Киеве. Об этом 11 марта сообщил мэр города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Виталий Кличко ВАДИМ ЧУПРИНА

«Работу централизованного теплоснабжения в Киеве возобновили в полном объеме. Коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов. Вместе с тем теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах», — указал Кличко.

Также мэр Киева уточнил, что электроснабжение и водоснабжение Киева восстановлены, все системы функционируют в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене в Киеве стабилизационных отключений электричества. Оно было введено после воздушной тревоги, объявленной в некоторых регионах Украины.

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