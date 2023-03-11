В Гааге полиция использовала водометы для разгона протестующих

Гаага, Нидерланды, , 23:34 — REGNUM Нидерландская полиция применила водометы для разгона активистов-экологов, протестующих в Гааге и перекрывших одну из главных дорог в городе — трассу А12, 11 марта сообщается в микроблоге общественно-политического движения Extinction Rebellion Nederland.

Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Участники акции выступают против выделения государственных субсидий на добычу полезных ископаемых в Нидерландах.

Extinction Rebellion Nederland также опубликовала видеозапись самого разгона, при котором силовики использовали автомобили-водометы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января полиция Нидерландов задержала не менее 768 активистов-экологов, принимавших участие в акциях протеста в стране. Демонстрации были направлены против добычи нефти, газа и угля.