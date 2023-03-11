Гаага, Нидерланды, 11 марта, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Нидерландская полиция применила водометы для разгона активистов-экологов, протестующих в Гааге и перекрывших одну из главных дорог в городе — трассу А12, 11 марта сообщается в микроблоге общественно-политического движения Extinction Rebellion Nederland.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Участники акции выступают против выделения государственных субсидий на добычу полезных ископаемых в Нидерландах.

Extinction Rebellion Nederland также опубликовала видеозапись самого разгона, при котором силовики использовали автомобили-водометы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января полиция Нидерландов задержала не менее 768 активистов-экологов, принимавших участие в акциях протеста в стране. Демонстрации были направлены против добычи нефти, газа и угля.