Появилась видеозапись разгона водометами протестующих в Гааге
В Гааге полиция использовала водометы для разгона протестующих
Гаага, Нидерланды, 11 марта, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Нидерландская полиция применила водометы для разгона активистов-экологов, протестующих в Гааге и перекрывших одну из главных дорог в городе — трассу А12, 11 марта сообщается в микроблоге общественно-политического движения Extinction Rebellion Nederland.
Участники акции выступают против выделения государственных субсидий на добычу полезных ископаемых в Нидерландах.
Extinction Rebellion Nederland также опубликовала видеозапись самого разгона, при котором силовики использовали автомобили-водометы.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце января полиция Нидерландов задержала не менее 768 активистов-экологов, принимавших участие в акциях протеста в стране. Демонстрации были направлены против добычи нефти, газа и угля.