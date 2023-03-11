В Москве организаторы отменили творческий вечер Познера без объяснения причин

Москва, , 23:33 — REGNUM Творческий вечер журналиста Владимира Познера, запланированный на 8 апреля, был отменён в Москве. Об этом 11 марта сообщается на сайте Московского международного дома музыки, предоставившего площадку для мероприятия.

Владимир Познер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уважаемые зрители, мероприятие, ранее перенесенное с 26 ноября 2022 года, отменено», — уточняется в заявлении.

При этом представители Дома музыки пояснили, что мероприятие было отменено по инициативе организаторов. Причины отмены творческого вечера Познера не сообщаются.

Кроме того, уточняется, что возврат денежных средств за билеты, приобретенные в кассе и через сайт Дома музыки, можно осуществить по 17 апреля 2023 года включительно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что журналист Владимир Познер отказался давать объяснения по поводу исчезновения из телеэфира своей авторской передачи. Выпуск последней передачи состоялся 21 февраля 2022 года.

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