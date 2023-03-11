Кишинёв, 11 марта, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Акция протеста в молдавской столице Кишинёве, которая должна пройти 12 марта, может сопровождаться беспорядками, заявила журналистам 11 марта президент Молдавии Майя Санду.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Она отметила, что подобные риски есть всегда. Вместе с тем молдавский лидер выразила уверенность в том, что правоохранительные органы республики смогут удержать ситуацию под контролем, как им удавалось прежде.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта партия «Шор», которая является организатором акции протеста в Кишинёве 12 марта, выступила с заявлением о том, что Майя Санду и основанная ею правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) поручили молдавским силовикам запугивать граждан для их отказа от участия в предстоящем митинге.

Ранее пресс-служба полиции республики объявила, что 12 марта в столице страны могут вспыхнуть массовые беспорядки.