Санду допустила вариант с беспорядками на акции протеста 12 марта
Президент Молдавии Санду допустила возможность беспорядков на акции протеста 12 марта
Кишинёв, 11 марта, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Акция протеста в молдавской столице Кишинёве, которая должна пройти 12 марта, может сопровождаться беспорядками, заявила журналистам 11 марта президент Молдавии Майя Санду.
Она отметила, что подобные риски есть всегда. Вместе с тем молдавский лидер выразила уверенность в том, что правоохранительные органы республики смогут удержать ситуацию под контролем, как им удавалось прежде.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта партия «Шор», которая является организатором акции протеста в Кишинёве 12 марта, выступила с заявлением о том, что Майя Санду и основанная ею правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) поручили молдавским силовикам запугивать граждан для их отказа от участия в предстоящем митинге.
Ранее пресс-служба полиции республики объявила, что 12 марта в столице страны могут вспыхнуть массовые беспорядки.