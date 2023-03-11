Киев, 11 марта, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Ситуацию в районе Артёмовска (Бахмут), поставки военной техники и боеприпасов, а также важность усиления системы ПВО обсудил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Об этом 11 марта Залужный сообщил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

Как уточнил Залужный, он поблагодарил американского коллегу за поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) и одновременно обратил внимание на необходимость новых поставок техники и боеприпасов к местам боевых действий.

«Обсудили ряд важных для нас тем. Детально остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Речь идет о поставке боеприпасов и техники. Подчеркнул важность усиления возможностей противовоздушной обороны», — написал Залужный.

По словам главкома ВСУ, дополнительные поставки вооружения крайне важны для удержания под контролем Артёмовска и стабилизации линии фронта на донецком направлении, включая Угледар и Марьинку. Залужный указал, что только с помощью эффективного огневого поражения можно добиться успехов на поле боя.

Также Залужный сообщил, что обсудил с Милле ход боевых действий и признал, что ситуация в районе Артёмовска сложилась крайне напряжённая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, почему для Киева важен Артёмовск.