Президент Венесуэлы Мадуро назвал Владимира Путина великим воином

Каракас, , 22:59 — REGNUM Венесуэльский лидер Николас Мадуро коротко оценил некоторых крупных мировых деятелей, включая президента России Владимира Путина, назвав его «великим воином». Об этом он сказал 11 марта в эфире программы La Pizarra.

Николас Мадуро Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кроме того, глава Венесуэлы дал характеристик папе Римскому Франциску, президенту США Джо Байдену и бывшему руководителю Белого дома Дональду Трампу.

«Папа — чудотворец, Джо Байден — президент, Дональд Трамп — прошлое, Путин — великий воин», — заявил Мадуро.

Он также назвал экс-лидера Кубы Фиделя Кастро «историческим гигантом», а бывшего президента Аргентины Маурисио Макри — «помойкой».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января Николас Мадуро предложил создать блок союзников России и Китая из стран Латинской Америки. Он подчеркнул, что это объединение может стать «новым полюсом силы» в мире. Президент также назвал Путина и председателя Китая Си Цзиньпина «старшими братьями» Венесуэлы.

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