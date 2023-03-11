Пожарные за три минуты ликвидировали возгорание в москвовском центре психического здоровья

Москва, , 23:17 — REGNUM В Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой произошёл пожар, сообщает 11 марта Главное управление МЧС России по Москве.

Пожарные ГУ МЧС РФ по Москве

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 21:27 мск.

Прибывшие по адресу: 5-й Донской проезд, д. 21А пожарные обнаружили на третьем этаже трёхэтажного здания возгорание электрооборудования на площади в один кв. м.

В 21:36 мск пожар был локализован, а спустя три минуты ликвидирован. Пострадавших при пожаре не было. До прибытия пожарных из здания было эвакуировано 25 человек.

Напомним, что 11 марта в административном здании на северо-востоке Москвы возник пожар на площади в 50 кв. м. Возгорание было оперативно ликвидировано.

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