Банкротство Silicon Valley Bank ставит другие американские банки в сложное положение

Санта-Клара, США, , 22:52 — REGNUM После внезапного краха Silicon Valley Bank (SVB) другие американские банки могут тоже столкнуться с серьёзными проблемами, сообщает 10 марта газета New York Times.

Банкротство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

После того как Департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил о банкротстве SVB, он передал $175 млрд активов банка под контроль Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Для их хранения Федеральная корпорация срочно создала новый банк — Национальный банк Санта-Клары. Он начнёт работу уже с утра 13 марта. Утверждается, что чеки, выданные SVB, будут и далее оплачиваться.

SVB, получавший прибыль от высокодоходных стартапов, более года назад купил огромное количество облигаций. Как и другие банки, SVB держал небольшую часть депозитов на своих счетах, а остальное инвестировал в надежде получить значительную прибыль.

Такая политика приносила хорошие результаты до тех пор, пока Федеральная резервная система США, пытаясь снизить инфляцию, в прошлом году не начала повышать процентную ставку. Одновременно с этим стали падать доходы от стартапов. Поэтому многие клиенты стали срочно забирать свои деньги из SVB. Банк, пытаясь справиться с ситуацией, вынужден был продать часть своих ценных бумаг как раз в тот момент, когда их стоимость значительно снизилась. Это привело к быстрой потере почти $2 млрд.

Подобная ситуация может повториться и с другими банками, так как испуганные вкладчики и инвесторы могут начать срочно снимать свои средства с банковских счетов. Так, акции First Republic Bank, находящегося в Сан-Франциско, и Signature Bank в Нью-Йорке за один день упали более чем на 20%.

Напомним, что созданный в 1983 году Silicon Valley Bank специализировался на кредитовании высокотехнологичных компаний Кремниевой долины, финансировании частных инвестиционных фондов, инвестирующих в высокие технологии, и организаций, ведущих венчурный бизнес. SVB являлся 16-м по величине банком США.

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