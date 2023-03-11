Патриарх Кирилл назвал захват Киево-Печерской лавры репрессивными действиями Украины

Москва, , 22:38 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с посланием к религиозным лидерам и международным деятелям по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав репрессивными действия властей Украины, которые изгоняют из этой обители монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Текст обращения размещен на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии.

10 марта национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» потребовал от этих монахов покинуть здания обители до 29 марта. И. о. гендиректора организации Александр Рудник заявил, что такое решение связано с выводами межведомственной рабочей группы и письмом министерства культуры и информационной политики Украины. Утверждается, что монастырь якобы нарушил соглашение по использованию госимущества.

«Работа некоей комиссии по поиску нарушений в хозяйственной деятельности монастыря имела непрозрачный характер, а ее репрессивная цель — полное изгнание монашествующих — не скрывалась чиновниками и находящимися под влиянием светских властей представителями иных религиозных организаций Украины…», — отметил глава РПЦ.

Патриарх также напомнил, что на протяжении истории монастыря обитель сталкивалась с набегами, иноземными завоеваниями и гонениями на христиан. Послание Кирилла было адресовано руководителям поместных православных церквей, папе Римскому, патриарху Коптской церкви и главе Англиканского сообщества.

Кроме того, оно предназначалось генеральному секретарю Всемирного совета церквей, главам ООН и ОБСЕ, а также ряду других деятелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление в связи с отсутствием реакции со стороны Госдепартамента США на ситуацию с Киево-Печерской лаврой. Она указала на то, что обычно Госдеп «живо реагирует на факты религиозных притеснений».