Мужчина, вооружённый пистолетом и трубой, задержан при попытке проникнуть в школу в Москве

Москва, , 22:26 — REGNUM Мужчина, вооружённый травматическим пистолетом и обрезком трубы, был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке проникнуть в одну из школ на северо-западе Москвы. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по городу.

Росгвардия и ОМОН Дарья Драй © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что во время патрулирования территории экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал «тревога» из охраняемой школы, расположенной на улице Пестеля.

От охраны школы росгвардейцы узнали, что в здание школы пытался проникнуть неизвестный гражданин, у которого при себе, по предварительным данным, был травматический пистолет либо предмет, сходный с ним конструктивно. Кроме того, у мужчины в руках был обрезок металлической трубы. Неизвестный вёл себя агрессивно и вызывающе, после разговора с сотрудником охраны школы и отказа пропустить его мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники Росгвардии получили приметы правонарушителя и немедленно приступили к его розыску. Позднее подозреваемый в правонарушении был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленинградской области сотрудниками Росгвардии был задержан работник бильярдного клуба, стрелявший по посетителям заведения из травматического оружия.

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