Москва, 11 марта, 2023, 22:08 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Москву. Об этом он сообщил в видео, которое 11 марта обнародовал в соцсети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) его помощник.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Это опять я, опять со своим телефоном. И теперь в Москве, в столице нашей родины», — слышен голос Кадырова за кадром.

В видеоролике показан вид российской столицы из окна. В кадр попадает памятник Петру I, который находится на островке района Якиманка. Кадыров также пожелал, чтобы у всех были хорошие выходные.

Напомним, 10 марта Кадыров в своём телеграм-канале опубликовал фотографию трофеев с передовой. Он поблагодарил НАТО за «подарки».