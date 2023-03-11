Прага, 11 марта, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Участники антиправительственного митинга в Праге после завершения акции потребовали снять украинский флаг, который висит на здании Национального музея, расположенного на Вацлавской площади в центре столицы. Об этом 11 марта сообщает интернет-портал Idnes.

Zuma/TASS Украинский флаг в Праге

«Мы хотим чешский флаг», — скандировали протестующие.

По данным журналистов, группа активистов попыталась снять украинский флаг, но им помешали сотрудники полиции. Завязалась потасовка, один из правоохранителей получил ранение, были задержаны 15 человек.

Стоит отметить, что акция в Праге проходила под лозунгом «Чехия против нищеты». Протестующие обвиняли власти в исполнении требований ЕС в ущерб интересам Чехии.