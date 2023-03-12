Минобороны опубликовало видео концерта ансамбля песни и пляски ЦВО для военнослужащих СВО

Москва, , 05:15 — REGNUM Министерство обороны России 12 марта опубликовало кадры проведения концерта ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) для военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.

Концерт для военнослужащих СВО Цитата из видео Минобороны РФ. 2023

«Мы сегодня приехали к ребятам, которые только вышли из красной зоны с праздничным концертом. Подняли настроение, они вместе с нами пели, хлопали, танцевали. Мы надеемся, что после нас у них остались только положительные эмоции, и они пойдут дальше в бой», — рассказала солистка ансамбля песни и пляски ЦВО Елена Лупушор.

Подобного рода мероприятия поднимают боевой дух военнослужащих, о чём рассказал старший водитель с позывным «Русский».

«Главное, концерты влияют на моральный дух очень сильно. Мероприятия такие нужны. Бойцам, я думаю, понравилось, по крайней мере, по аплодисментам в зале было это заметно. Ждём ещё», — поблагодарил выступавших боец.

Для отдыхающих после несения службы на передовой в одном из тыловых районов проведения спецоперации коллектив ансамбля исполнил множество музыкальных и песенных номеров. В основе концертной программы были композиции отечественных рок-исполнителей, народные песни и казачьи танцы.